Trabzonspor'da sakatlar döndü, rekabet arttı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor\'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan Zargo Toure, Vahid Amiri, Jose Sosa ve Burak Yılmaz gibi isimlerin takıma dönmesiyle forma rekabeti arttı.

Özellikle hücum hattıyla birlikte elinde alternatifli bir kadrosu bulunan Trabzonspor\'da futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman\'ın gözüne girebilmek için antrenmanlarda kıyasıya yarışının içine girdi. Sezon başında Ekuban, Nwakaeme, Amiri, Hosseini, Toure ve Zeki Yavru gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililerde, sakatlıklarının ardından tedavileri tamamlanan ve takıma dönen oyuncularla birlikte hemen hemen her mevkiide forma savaşı verilmeye başlandı.

HER BÖLGEDE FORMA SAVAŞI YAŞANIYOR

Trabzonspor\'da kalede geride kalan 4 haftada Onur tüm maçlarda görev alırken, Esteban ile Uğurcan da görev bekleyen isimler oldu. Sağ bekte Pereira yerini sağlama alırken, stoperde tedavisi tamamlanan Toure\'nin dönmesiyle Hosseini, Toure, Mustafa Akbaş ve Hüseyin arasında forma mücadelesi veriliyor. Sol bekte formasını Novak\'a kaptıran Ibanez yeniden ilk 11 için mücadele ederken, orta alanda Onazi ile Sosa\'nın ardında kalan Kucka da yeniden ilk 11\'e dönmeyi arzuluyor.

HÜCUM HATTINDA TERCİHİ ZOR REKABET

Trabzonspor\'un en kalabalık ve forma yarışının yoğun olduğu bölgelerin başında ise hücum hattı yer alıyor. Zaman zaman forvet arkasında ve kanatlarda görev yapan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak\'tan biri, Olcay\'ın artan performansı, Nwakaeme\'nin Galatasaray maçında skora katkısı ve Amiri\'nin de sakatlığının ardından takıma dönmesiyle forvet arkasında görev alabilmek için yarışacak. Kanatlarda da ilk 11 için forma yarışının yaşanacağı bordo-mavililerde, teknik direktör Ünal Karaman\'ı zorlayacak en zor rekabet ise forvet hattında olacak. İlk 4 haftada bu bölgede görev alan ve 3 gol kaydeden Rodallega\'nın yanı sıra 2017-18 sezonunda 23 gol kaydeden, sakatlığının ardından takıma dönen Burak Yılmaz\'ın yanı sıra 5 dakika forma giydiği ilk maçında 1 gol kaydeden Ekuban ilk 11 için mücadele edecek.

KARAMAN\'DAN \'HIZLI HÜCUM\' VURGUSU

Bu arada 4-0\'lık Galatasaray galibiyetinin ardından ligin 5\'nci haftasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçından da 3 puanla ayrılarak zirve yarışına ortak olmayı hedefleyen Trabzonspor\'da teknik direktör Ünal Karaman, antrenmanlarda öğrencilerine hızlı hücum uyarısında bulunuyor. Amaçlarının hızlı hücum yapmak olduğunu anlatan Karaman, futbolcularına yaptığı uyarılarda, \"Atakları hızlı sonuçlandıracağız. İlk fırsatta gol yapmanızı istiyorum. En kolay ve en hızlı şekilde sonuca gitmeliyiz. Amacımız hızlı hücum\" ifadelerini kullanıyor.

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