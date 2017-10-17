Trabzonspor'da rota Fatih Terim

Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor, Fatih Terim'den cevap bekliyor.

Alınan kötü sonuçların ve son olarak iç sahada Akhisar'a 6-1 mağlup olunmasının ardından Yanal ile yollarını ayıran bordo-mavili yönetimin aday listesinde ilk sırada Fatih Terim yer alıyor.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre yönetim, 8 haftası geride kalan Süper Lig'de ligi tanıyan bir teknik adamın gelmesinin daha isabetli olacağı konusunda fikir birliğine vardı.



Bordo-mavili yönetimin teknik adam listesinde yerli isim olarak Fatih Terim ve Rıza Çalımbay isimleri ön plana çıkarken, yabancı teknik adam konusunda ise Robert Prosinecki'yle birlikte Arthur Zico.

Liste başı Fatih Terim

Trabzonspor yönetiminin liste başı ise Fatih Terim. 4-3 kaybedilen Alanyaspor karşılaşmasının ardından direkt olmasada tecrübeli teknik adamla ilk teması sağlayan Trabzonspor yönetimi Fatih Terim'den olumsuz yanıt almadı.



Takım üzerinde otorite sağlayacak bir isimle yola devam etmek isteyen Trabzonspor yönetiminin Fatih Terim'i takımın başına getirmek istediği süreçteki en önemli engellerden biri tecrübeli teknik adamın TFF ile yaşadığı tazminat sorunu olarak gözüküyor.



İlk olarak Fatih Terim'le görüşmeyi planlayan Trabzonspor yönetimin bu görüşmeden çıkacak olan sonuca göre diğer adaylar üzerinden aksiyon alması bekleniyor.