Trabzonspor’da Rıza Çalımbay 38’inci teknik adam oldu

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR\'da teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımda görev yapacak 38’inci teknik adam oldu.

Trabzonspor’da bugüne kadar 10\'u yabancı, 27’si Türk toplam 37 teknik direktör görev yaptı. Bordo mavililer, lig tarihindeki 6 şampiyonluğuna da Trabzonlu teknik adamlarla ulaşırken, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında ise Özkan Sümer ile lig şampiyonluğu elde etti.

Trabzonspor’da lig tarihinde farklı dönemlerde tekrar görev alan teknik direktörler şu şekilde:

“Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kırman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biscup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Breams (Belçika), George Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastio Lazoroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalımbay.

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