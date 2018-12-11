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Spor

Trabzonspor'da Onur ve Burak kulübe ihtar çekti

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) -  Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekti

11 Aralık 2018 17:42

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - 

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekti.
Bordo-mavili takımda devre arası takımdan ayrılacakları konuşulan ve kadro dışı bırakılan kaleci Onur Recep Kıvrak ile forvet oyuncusu Burak Yılmaz’ın, önceki gün kulübe ihtar çekerek ikisinin yaklaşık 4 milyon Euro’yu bulan alacaklarını talep ettikleri öğrenildi. Bordo-mavili yöneticilerin ise bu ödemeleri gerçekleştirerek oyuncuların serbest kalmasının önüne geçmeyi planladığı, konuyla ilgili oyuncularla da bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

(FOTOĞRAFLI)

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