Trabzonspor'da Onazi'ye milli takım izni

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - Rusya\'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası\'nda mücadele edecek Nijerya\'nın aday kadrosunda bulunan Trabzonsporlu Ogenyi Onazi’ye, milli takım izni verildi.

Trabzonspor’un kadrosundan 2018 FIFA Dünya Kupası\'nda mücadele edecek olan tek isim olan Ogenyi Onazi’ye, ligin bitimine bir hafta kala izin verildiği belirtildi. Takımla birlikte antrenmanlara katılmayan Onazi’nin Dünya Kupası öncesi izin alarak Trabzon’dan ayrıldığı kaydedildi.

ŞAHİN: \"ONAZİ\'YE İZİN VERDİK\"

Konuyla ilgili olarak Doğan Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Onazi’nin ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele edeceğini ifade ederek, “Son maç olması sebebiyle kendisine izin verdik” dedi.

\"KİMSENİN PARASI TRABZONSPOR\'DA KALMAZ\"

Şahin, futbolculara yapılacak ödemeyle ilgili olarak ise, “Başkanımız ödemeleri yapmak için İstanbul’da çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda da bir sıkıntı yok. Trabzonspor’da kimsenin parası kalmadı, kalmaz da” diye konuştu.

‘ESTEBAN ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR’ İDDİASI

Bu arada kaptan Onur Recep Kıvrak’ın sakatlanmasının sonrasında Trabzonspor’da genç isim Uğurcan Çakır’ın kaleyi devralmasının ardından takımda ikinci kaleci pozisyonunda yer alan Esteban Alvarado’nun sakatlığını ileri sürerek antrenmanalara çıkmadığı iddia edildi. 29 yaşındaki deneyimli kaleci, Trabzonspor formasıyla bu sezon ligde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 5 maçta görev yaptı.

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