Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul için kritik gün yarın

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)



TRABZONSPOR’da 7-8 Nisan tarihleri arasında çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi mevcut yönetim kurulunun yarın saat 10.00’a kadar seçimi iptal etme hakkı bulunuyor.

Bordo-mavili kulüpte Başkan Muharrem Usta ve yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından camiada ‘kongre’ ana gündem maddesi durumuna geldi. 7-8 Nisan tarihleri arasında çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi mevcut yönetim kurulunun 29 Mart saat 10.00’a kadar seçimi iptal etme hakkı elinde bulunuyor ancak başkan adayları çalışmalarını sürdürerken, Muharrem Usta’nın bunu yapıp yapmayacağı henüz belli değil.

SÜRMEN: “YÖNETİMİN İPTAL ETME HAKKI VAR”

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen de mevcut yönetimin seçimi iptal etme hakkının bulunduğunu belirterek, “Yönetimin yeniden aday olup olmayacağını bilmiyoruz ama onların da yönetimini yenileyip seçime girmesinde bir engel yok. Yönetimin genel kurulu olağanüstü olduğu için her zaman iptal etme hakkı vardır. Ancak bu süre 29 Mart saat 10.00’a kadardır. Olağanüstü kongrenin çoğunluk aranan ilk ayağı yapıldıktan sonra kongrenin ertelenmesi, iptali hukuken olamaz. Yapılsa da hukuki değildir. Trabzonsor için hayırlısı ne ise o olsun” dedi.

EN YAKIN ADAY AĞAOĞLU

Bu arada Trabzonspor’da olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığına en yakın isim olarak Golf Federasyonu Başkanı da olan iş adamı Ahmet Ağaoğlu ön plana çıkıyor. 1993 yılında Sadri Şener başkanlığındaki Trabzonspor Yönetimi\'nde idarecilik yapan ve 2000-02 yılları arasında Özkan Sümer döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ağaoğlu, Trabzonspor’un mevcut durumdan çıkması için çaba göstermenin herkesin görevi olduğunu, hafta sonuna kadar süreçle ilgili net kararını açıklayacağını belirtti.

Bu arada bordo-maviliklerde olağanüstü genel kurul öncesi 5 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00’a kadar tüm adayların listelerini bildirmesi gerekiyor.

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