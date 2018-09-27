Trabzonspor'da Olağan Divan Genel Kurulu 27 Ekim'de yapılacak

TRABZON,(DHA)

Trabzonspor Kulübü’nün 43’üncü Olağan Divan Genel Kurulu toplantısının, 27 Ekim’de gerçekleştirileceği açıklandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 13.00’te Ziyabey Tesisleri Lokali’nde çoğunluk aranarak; çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 13.00’te Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi, Nizamettin Algan Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın ve tüzüğün 48’inci maddesine dayanarak yapılacağı açıklanan 43’üncü Olağan Divan Genel Kurulu toplantısında, Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu’nun sunumu, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından faaliyet raporunun okunması, Denetleme Kurulu tarafından denetleme raporunun okunması ve Divan Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri gibi gündem maddelerinin yer aldığı belirtildi.

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