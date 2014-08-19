Trabzonspor'da Malouda kadro dışı bırakıldı

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçını tekrar izlemek istemeyen Florent Malouda ile takımla birlikte maçı izlemesi gerektiğini söyleyen Vahid Halilhodzic arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmayı araya girenler güçlükle yatıştırdı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın ardından Malouda'yı bugünkü antrenmana almayan Halilodziç, yönetim kuruluna, oyuncuyu takımda istemediğini bildirdi.

Trabzonspor Genel Sekreteri Köksal Güney, "Tatsız bir olay yaşandı ve bu maalesef dışarıya bir şekilde yansıdı. Şimdi hocamız futbolcuyla ilgili olarak bize bir rapor sunacak. Biz de buna göre hareket edeceğiz. Ancak hocamız Malouda'yla çalışmak istemiyor” dedi.

Son karar yönetim kurulunun

Malouda’nın durumu ile ilgili açıklama yapan Genel Menajer Serhat Altıncı, “ Teknik Direktörümüz Vahid Halilhodzic, oyuncumuz Florent Malouda’yı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakmıştır. Teknik direktörümüzün vereceği rapor sonrasında yönetim kurulumuz Florent Malouda ile ilgili kararını verecektir.” ifadelerini kullandı.