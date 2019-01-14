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Spor

Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) İkinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya’daki kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra dünü izinli geçiren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Balıkesirspor BALTOK maçı hazırlıklarına bugün 15

14 Ocak 2019 20:44

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)
İkinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya’daki kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra dünü izinli geçiren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Balıkesirspor BALTOK maçı hazırlıklarına bugün 15.30’da yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenmana Parma ile transfer görüşmeleri yapmak için Trabzon’dan ayrılan Kucka’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Sosa ile Nwakaeme yer almadı. Ekuban’ın ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi. Ayrıca altyapıdan takıma dahil edilen 4 yeni isim Kerem Baykuş, Tayyib Ebrar Cumhur, Tunahan Ergül ile Behlül Aydın da çalışmalarda yer aldı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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