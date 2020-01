Trabzonspor'da kamp değerlendirmesi

Tolga SAĞLAM/SERİK(Antalya),(DHA)- ANTALYA’da sezonun 2\'nci yarısına hazırlanan Trabzonspor\'da sağ bek oyuncusu Joao Pereira, stoper Tomas Hubocan, genç kaleci Uğurcan Çakır ve Matus Bero kampta öne çıkan futbolcular oldu.

12 ANTRENMAN, 2 HAZIRLIK MAÇI, TEK GÜN İZİN

16 Ocak Salı günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçla 2’nci yarıya başlayacak olan Trabzonspor, 4 Ocak’ta başladığı ve bugün yaptığı son çalışmayla tamamladığı Antalya kampında toplamda 12 antrenman gerçekleştirdi. Yoğun bir kamp dönemi geçiren bordo-mavililer, kamp süresince Arnavutluk ekibi Luftetari ve pilot takımı 1461 Trabzon ile hazırlık maçları oynadı. Bu süreçte futbolculara bir gün izin verildi.

VOLKAN VE BONGONDA KAMP KADROSUNA ALINMADI, MAS İLE DE YOLLAR AYRILDI

Bordo-mavililerde takımda fazla forma şansı bulamayan Volkan Şen ile Theo Bongonda Antalya kamp kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca sol bek oyuncusu Emmanuel Mas ile de bu süreçte yollar ayrıldı.

SOSA VE ESTEBAN 2 GÜN GECİKMELİ KATILDI

Trabzonspor’da Antalya kampı öncesi yabancı oyunculara 1 gün fazladan izin verilmesine rağmen 5 Ocak’ta kampa katılması gereken Sosa ile Esteban, kampa izinsiz olarak 2 gün gecikmeli katıldı. Ayrıca Ogenyi Onazi yabancı oyuncular arasında kampa en erken katılan oyuncu oldu.

BURAK YILMAZ’IN ŞANSSIZLIĞI

Trabzonspor’da ilk yarıda takımın en skorer ismi olan Burak Yılmaz için kamp şanssız geçti. Antalya kampının 3’üncü gününde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan deneyimli forvet oyuncusu, sonraki süreçte takımdan ayrı kaldı. Tedavisine hemen başlanan Burak, kampın son günlerinde ise bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

3 GENÇ OYUNCU FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Trabzonspor’un altyapıdan ve pilot takım 1461 Trabzon’dan Antalya kampına dahil ettiği genç oyuncular Abdullah Kasap, Savaş Çakır ve Furkan Yıldırım verilen şansları değerlendiremediler. Bu oyuncular kamp tamamlanmadan kademeli olarak 1461 Trabzon’a gönderildi.

BAŞKAN USTA ANTRENMANLARI TAKİP ETTİ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, 2 gün boyunca takımın Antalya kampında bulundu. Burada teknik direktör Rıza Çalımbay ile transfer konusunda görüşmeler yapan Usta, fırsat buldukça da futbolcularla vakit geçirdi, antrenmanları takip etti. Muharrem Usta, bu süreçte Fabian Castillo ile de özel bir görüşme gerçekleştirdi.

ALEMDAROĞLU YALNIZ BIRAKMADI

Bu arada Trabzonspor’da Genel Sayman Okan Alemdaroğlu, Antalya kampının ilk gününden itibaren takımı yalnız bırakmadı. Gerektiğinde her konu ile yakından ilgilenen Alemdaroğlu, Antalya kampında yönetim kurulunun da gözü, kulağı oldu.

KAMP DEĞERLENDİRMESİ

Trabzonspor’un Antalya kampında Pereira, Hubocan, genç kaleci Uğurcan ve Bero öne çıkan isimler oldu. Trabzonsporlu oyuncuların Antalya’daki kamp değerlendirmesi ise şöyle:

ONUR RECEP KIVRAK (xxx): İyi bir kamp dönemi geçirdi. Teknik heyet tarafından hazırlık maçlarında diğer kalecilere süre verilse de kaptan Onur antrenmanlardaki performansıyla yine kalenin 1 numaralı adayı olduğunu gösterdi.

ESTEBAN ALVARADO (xx): Kampa 2 gün gecikmeli katıldı. Kampta bulunduğu süre içerisinde elinden geleni vermeye çalıştı ancak bu haliyle formayı kapması zor.

UĞURCAN ÇAKIR (xxxx): Kampın en çalışkan ve dikkat çeken isimlerinden oldu. Hırsı, antrenman performansı ve yaptığı kurtarışlar göz önünde bulundurulduğunda tek şanssızlığı önünde Onur gibi bir kalecinin olması. Bu performansıyla ilerleyen dönemde formayı zorlayacak gibi gözüküyor.

ARDA AKBULUT (xxx): Genç kaleci kamptaki performansıyla gelecek adına umut verdi. Çok çalışkandı. Eksikleri tabi ki var ancak gelecek adına teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.

JOAO PEREİRA (xxxxx): 33 yaşındaki Pereira belki de kampın en çok koşan, en çok mücadele eden, en sorunsuz, en verimli isimlerinden oldu. Çalışkanlığı ve performansıyla Antalya kampında ön plana çıkan isimler arasında ilk sıralarda yer aldı. Performansıyla ikinci yarı öncesi sağ bekte sorun yaşanmayacağının sinyalini verdi.

KAMİL AHMET (xxx): İstekli, arzulu, uyumlu ve de çalışkan bir isim ancak hazırlık maçlarında da daha çok çalışması gerektiğini görüldü. Şuanki performansıyla formayı kapması zor.

JAN DURİCA (xxxx): Belki de Trabzonspor tarihinde yaşı tartışılmayan tek oyuncu konumunda. 36 yaşındaki savuna oyuncusu, çalışma disiplini, performansı, her yönüyle iyi bir kamp dönemi geçirdi. Kampın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

UĞUR DEMİROK (xxx): Kampın neşeli ve çalışkan isimleri arasında yer aldı. Genel anlamda iyi bir performans ortaya koyan Uğur, stoper bölgesinde formayı kolay teslim etmeyeceğinin sinyalini verdi.

TOMAS HUBOCAN (xxxxx): Tam bir görev adamı. Ne isteniyorsa onu yapıyor, ayrıca üzerine kendisi de eklemeler yapmaya çalışıyor. Gayretli, disiplinli ve çalışkan bir isim. Kampın da en iyileri arasına adını yazdırdı. Stoper bölgesinde de ‘formanın en büyük adayı benim’ mesajını verdi.

MUSTAFA AKBAŞ (xxx): Ara ara hafif sakatlıklar yaşasa da kendi oyun anlayışı, disiplin ve performansından ödün vermedi. Mas’ın takımdan ayrılmasının ardından hazırlık maçlarında da sol bekte görev aldı. Genel olarak değerlendirildiğinde iyi bir kamp dönemi geçirdi.

HÜSEYİN TÜRKMEN (xxx): Henüz 19 yaşında olan Hüseyin, genç arkadaşları arasından sıyrılarak A takıma yükselmeyi başardı. Stoper gibi ciddi bir mevkide hem antrenmanlardaki performansı hem de çalışkanlığıyla yakın gelecek adına umut verdi.

FURKAN YILDIRIM (x): Altyapıdan A takımda şans bulan oyuncular arasında yer alan Furkan, Antalya kampı kadrosuna da dahil edildi ancak şuan için yeterli bir performans ortaya koyamadı. Kampın yarısında da 1461 Trabzon’a gönderildi.

ABDULLAH KASAP (x): Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın antrenmanda görmek istediği genç oyuncu fizik üstünlüğüyle dikkat çekti. Çok kısa bir süre takımla çalışan genç oyuncunun performansı şuan için yeterli değil ancak ilerleyen dönemlerde yeniden A takımda görme ihtimalimiz var.

ABDURRAHİM DURSUN (xxx): Çalışkan, fizik olarak güçlü bir genç oyuncu. Üzerine biraz daha koymalı. Geliştirmesi gereken yönleri var. Antalya kampında takımdaki ağabeylerinden de çok kez övgü aldı. Şuan için formaya aday olmasa da genel anlamda iyi bir kamp dönemini geride bıraktı.

YUSUF YAZICI (xxx): Trabzonspor’un son yıllardaki parlayan yıldızlarından. Maçlarda ise takıma her an katkı verebilen bir oyuncu. Avrupa’da da birçok takımın gözdesi. Antalya kampında da her zamanki gibi dikkat çekmeyi başardı ancak eğer Avrupa hayali varsa daha çok koşmalı, daha çok mücadele etmeli.

OKAY YOKUŞLU (xxxx): Okay her geçen gün üzerine koyan ve gelişen bir oyuncu. Antalya kampında da çalışma azmi, hırsıyla öne çıktı. Antrenmanda ki çift kale maçlarda da ara ara resmi müsabakada oynuyormuş gibi hırslı, mücadeleci bir görüntü verdi. Bazen aşırı hırs farklı sonuçlar doğurduğu için bu konuda biraz kendisini kontrol altında tutmayı öğrenmeli. Kampın iyileri arasında yer aldı. Hem sezonun ikinci yarısında, hem de gelecek dönemlerde adından sıkça söz ettireceğinin sinyallerini verdi.

OLCAY ŞAHAN (xxx): Sezona beklendiği şekilde başlayamamıştı. Bu neden bazen eleştirildi, bazen de yedek kulübesinde oturdu. Ancak Antalya kampının en çalışkan oyuncuları arasında yer aldı. Kamp performansı göz önünde bulundurulduğunda mevkiinde formanın en büyük adaylarından biri olacağını gösterdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR (xxxx): Genç oyuncu, ‘kontrolsüz güç güç değildir’ söyleminin aksine gücünü, yeteneklerini kontrollü bir şekilde nasıl kullanacağını ve nasıl geliştireceğinin örneğini sergiliyor. Her gün gelişen, geliştikçe değeri artan bir isim. Kampın çalışkan isimleri arasında yerini aldı, performansıyla teknik heyete ‘formaya adayım’ mesajını verdi.

OGENYİ ONAZI (xxx): Trabzonspor tarihinde yabancı oyuncular arasında belki de en sorunsuz isimlerden birisi. Yabancı oyunculara bir gün fazladan yol izini verilmesine rağmen o 1 gün erken kampa katıldı. Çalışkan ve sadece işine odaklı bir görüntü verdi. Forma savaşının yaşandığı orta sahada yarışı kolay bırakmayacak gibi görünüyor.

JURAJ KUCKA (xxx): Disiplinli, kuralcı, çalışkan bir görüntü verdi. Temposunu biraz daha artırabilirse ikinci yarıda Trabzonspor’un orta sahada en büyük kozlarından biri olur.

MATUS BERO (xxxxx): Bir kısım taraftar ile yıldızı bir türlü barışmadı. Son olarak sosyal medya üzerinden arzu edilmeyen bir muamele gördü. Her şeye rağmen yılmadan, demoralize olmadan işine odaklandı. Kampın en çalışkan ismi kim diye sorulsa tüm parmaklar onu işaret eder. Belki bir Messi, değil ancak her zaman elinden gelenin daha fazlasını vermeye çalışan bir yapısı var. Geliştirmesi gereken yönleri elbette bulunuyor ancak bunu gerçekleştirebileceği zamanı da daha var. 22 yaşındaki genç oyuncusu kampta en çalışkan isimlerin başında yer aldı.

JOSE SOSA (xxx): Bu kampa en çok ihtiyacı olan isimlerden biriydi. Teknik heyette ona çok güveniyordu ve her defasında hazırlık kampının ardından ikinci yarıda farklı bir Sosa’nın olacağı yönünde söylemde bulunuyorlardı. Ancak kampa 2 gün gecikmeli katılan Sosa, ona güvenenleri hayal kırıklığına uğrattı. Kampa katıldıktan sonra ise kendini affettirmek istercesine bir performans ortaya koydu. Trabzonspor’a geldiği ilk günden daha istekli, daha çalışkan bir görüntü sergiledi. İkinci yarıda maçlarda daha çok süre alacaktır.

FABIAN CASTILLO (x): Yetenekli bir oyuncuysan normal olarak beklentiler de fazla oluyor. Bu noktada Castillo, Trabzonspor’da beklentilerin fazla olduğu oyuncuların başında yer alıyor. 2’nci yarıda patlama yapması beklenen 25 yaşındaki Kolombiyalı, isteksiz, vurdumduymaz bir görüntü ortaya koydu. Zaman zaman Rıza Hoca’nın kendisini arkasından itme isteğini hisseder gibi olduk. Başkan Muharrem Usta da kampta kendisiyle özel olarak birkaç kez görüşme gerçekleştirdi. Kamp performansıyla sınıfta kaldı. Yetenekli futbolcu olabilir ancak Rıza Çalımbay’ın da çalışanın yanında olduğu bilinen bir gerçek. Dolayısıyla bu performansıyla ilk 11’e çok uzak.

BATUHAN ARTARSLAN (xx): Yetenekli bir oyuncu. Kampta da özverili çalıştı ancak mevkiindeki oyuncular göz önünde bulundurulduğunda formayı kapması için temposunu artırması gerekiyor.

SAVAŞ ÇAKIR (x): Rıza Çalımbay’ın özellikle kampta değerlendirdiği oyunculardan birisi. Yetenekli bir oyuncu ancak daha çok çalışmalı. Kısa bir süre takımla çalışan Savaş, sınıfı geçemedi ve pilot takım 1461 Trabzon’a geri döndü.

HUGO RODALLEGA (xxx): Standartlarını bilen bir oyuncu. Zaman zaman kamp çalışmalarında özellikle kampa katıldığı ilk günlerde zorlandığı görüldü. Tatilde fazla çalışmamış bir görüntü verdi. Ancak sonradan toparlandı. İyi çalıştı, hazırlık maçlarında da iyi bir performans sergiledi. İkinci yarıda da takımın gol yollarında önemli bir kozu olacaktır.

BURAK YILMAZ (xx): Takımın ve ligin en skorer isimlerinden olan Burak için kamp dönemi şanssız başladı. Çok istekli ve arzulu başladığı Antalya kampının 3’üncü gününde şanssız bir sakatlık yaşadı. Sonrasında uygulanan tedavi programının ardından bireysel çalışmalara başladı. Son günde takımla çalışmalara katıldı. Takıma döndüğünde kuşkusuz yine formanın 1 numaralı adayı.

DAME N’DOYE (xxx): Çok çalışıyor, elinden geleni verme gayretini gösteriyor. Sorunsuz şekilde görevini yerine getiriyor. O da iyi bir kamp dönemi geçirdi. Hücum hattında ikinci yarıda da takımına katkı sağlayacaktır.

RIZA ÇALIMBAY: Öncelikle Trabzonspor’da başarılı olur ya da olmaz bu bilinmez. Ancak duruşuyla, efendiliğiyle, çalışkanlığıyla, en önemlisi herkese eşit yaklaşımıyla kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. ‘Takımdaki otoriteyi sağlayamaz’ söylemlerinin aksine çok otoriter bir izlenim verdi. Ateşe körükle gitmek yerine sakin, yapıcı ve çözüm odaklı tutumu var. Başarı için çok istekli görünüyor ancak istediği bölgelere henüz transferlerin gerçekleşmemesi nedeniyle biraz düşünceli gibi. Başarıyı kendi ne kadar istiyorsa bunu futbolcularına da yansıtıyor. Takıma yansıttığı bu istek ve arzu ile ikinci yarı öncesi umutlu.

