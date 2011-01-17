-TRABZONSPOR'DA JAJA SEVİNCİ TRABZON (A.A) - 17.01.2011 - Trabzonspor'da ligin ilk yarısının son haftasında Kardemir Karabükspor ile yapılan karşılaşma öncesinde izinsiz olarak ülkesi Brezilya'ya giden ve buradan da geç döndükten sonra ağır para cezası verileceği açıklanan Jaja, Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisaspor ile yapılan maçta gösterdiği performans ile beğeni kazandı. Teknik direktör Şenol Güneş tarafından sürpriz bir şekilde ilk 11'de kendine yer bulup attığı 2 golle Manisaspor galibiyetinde önemli rol oynayan Jaja, taraftarlardan alkış alırken performansıyla teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Teknik direktör Şenol Güneş, Jaja'nın antrenman durumuna göre Manisaspor maçında iyi bir performans sergilediğini belirterek, ''İdman eksikliği olmasına karşın Manisaspor maçında kazanma adına yaptığı işler sevindiriciydi. Özellikleri itibariyle de bunları yapabilecek bir oyuncuydu. Bunu daha da arttırması lazım. Verimli bir maçı geride bıraktı'' dedi. Jaja ise Manisaspor maçında istediği gibi olmasa da belli bir seviyenin üzerinde oynadığını ifade ederek, ''İyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Lig maçlarına kadar daha hazır hale gelmek istiyorum'' diye konuştu. Manisaspor maçında iyi bir galibiyet aldıklarını kaydeden Jaja, ''Kupada yolumuza devam etmek için bu skor bize yardımcı olacaktır. Beşiktaş ile yapacağımız maçtan da istediğimiz sonuçla ayrılarak gruptan çıkmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Jaja, ülkesine bir takım ailevi sorunlarını çözmek için gittiğini de dile getirerek, şunları söyledi. ''Nihayet oğlumun sağlık durumu iyi şimdi. Yöneticilere ve takım arkadaşlarıma bu durumu açıklayıp, camiadan da özür dilemiştim. Brezilya'da mümkün olduğunca idman yapmaya çalıştım. Buradaki tempo gibi olmasa da kendimi hazır tutmaya çalıştım. En üst seviyeye çıkmak için burada en iyi planlamayı hocalarımla yapıyoruz. Umarım lige kadar daha iyi olurum.''