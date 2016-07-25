Trabzonspor'da ilk hedef Eren Derdiyok

Trabzonspor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda güçlü ve daha düşük maliyetli bir kadro oluşturmak için yeniden yapılanmaya giden bordo-mavililer, forvet transferi için Kasımpaşa’da forma giyen Türk asıllı İsveçli oyuncu Eren Derdiyok için girişimlerini hızlandırdı.



DHA'nın haberine göre; Başkan Muharrem Usta’nın, 28 yaşındaki golcünün menajeriyle İspanya’da bir araya gelerek şartları masaya yatırdığı belirtildi.

Trabzonspor'dan Eren için 4 milyon Euro’luk bonservis bedeli talep edildiği, oyuncunun ise yıllık 1 milyon 200 bin Euro’ya onay verdiği kaydedildi. Beşiktaş'ın golcü oyuncu için devrede olduğu, Başkan Muharrem Usta’nın bu transferle de bizzat kendisinin ilgilendiği ve deneyimli golcüye bordo mavili formayı giydirmek için yoğun çaba gösterdiği öğrenildi.



Eren Derdiyok, geride kalan sezonda Kasımpaşa formasıyla çıktığı 32 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

Cavanda'ya af geliyor

Bu arada, Trabzonspor’da geride kalan sezonda disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan ve daha sonra adı gönderilecekler listesine yazılan sağ bek oyuncusu Luis Pedro Cavanda için af yolu açıldı.



Bordo-mavili yönetimin, geçtiğimiz sezon forma giydiği maçlarda sergilediği performansıyla taraftarın beğenisini alan 25 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.



Yapılacak görüşmenin ardından Trabzonspor'un sağ bek transferini askıya alabileceği ve yeni sezonda Cavanda ile yola devam edilebileceği ifade edildi.