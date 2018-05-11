Trabzonspor'da hüsran sezonu

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, şampiyonluk hedeflediği 2017-18 sezonunda yarışın uzağında kalmasının ardından bitime iki hafta kala Avrupa Kupaları\'na katılma umudundan da oldu.

Kuruluşunun 50\'nci yılında şampiyonluk hedefiyle maliyetli bir kadro oluşturarak 2017-18 sezonuna başlayan Trabzonspor, önce ilk 4 ve Ziraat Türkiye Kupası\'na havlu attı, son olarak da Teleset Mobilya Akhisarspor\'un kupayı kazanmasıyla Avrupa kupalarına katılma hedefinden oldu. Büyük umutlarla başlayan sezon, bitime iki hafta kala hüsranla sonuçlanırken, Trabzonspor\'un son iki haftada elinde sadece prestij olarak ilk 5 şansı kaldı.

AVRUPA VE KUPAYA HASRET

Hedeflerine ulaşamayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarına da hasret kaldı. En son 2015-16 sezonunda Avrupa\'da mücadele eden bordo-mavililer, sonraki 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 sezonları için Avrupa biletini alamadı. Son olarak 2009-10 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası\'nı kazanan Trabzonspor, üst üste 8\'nci sezonu ise kupa sevinci yaşamadan tamamladı. Bu sürede bordo-mavililer kupada sadece bir kez final oynayabildi.

KUPANIN GOL KRALI RODALLEGA

Ziraat Türkiye Kupası\'nın Teleset Mobilya Akhisarspor\'un zaferiyle sonuçlanmasının ardından gol krallığını kupaya son 16 Turu\'nda veda eden Trabzonspor\'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega elde etti. Kupada toplamda 5 maçta 423 dakika forma giyen Kolombiyalı oyuncu, 8 gole imza attı. Rodallega ayrıca kupada 1 asistlikte performans sergiledi.

İSTANBUL\'DA TOPLANTI

Bu arada Trabzonspor yönetim Kurulu, 12 Mayıs Cumartesi günü İstanbul\'da eski başkan, yönetici ve futbolcularla bir araya gelecek. Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek toplantıda karşılıklı istişare ve görüş alışverişi yapılacağı belirtildi.

TAKIM YARIN GİDİYOR

Öte yandan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında pazar günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maç için yarın Bursa\'ya gidecek. Bordo-mavililer yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 13.45\'te tarifeli uçak ile Bursa\'ya hareket edecek.

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