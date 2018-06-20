Trabzonspor'da hem tasarruf, hem öze dönüş

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Yeni dönemde kendi öz kaynaklarını daha fazla kullanmayı ve altyapıya yönelmeyi hedefleyen Trabzonspor\'da, 1 Temmuz’da Slovenya’da başlayacak yurtdışı kampına altyapıdan yeni isimlerin götürüleceği belirtildi.

2017-18 sezonunda kadrosunda altyapıdan Uğurcan, Arda, Mustafa, Hüseyin, Abdurrahim, Sami Can, Yusuf, Abdülkadir ve Batuhan olmak üzere 9 oyuncuyu bulunduran Trabzonspor’un, yeni sezon öncesi de kadrosuna altyapıdan yeni isimleri katacağı öğrenildi. Bordo-mavililerde 1 Temmuz’da Slovenya’da başlayacak kamp kadrosuna altyapıdan alınacak isimlerin henüz netlik kazanmadığı, belirlenecek bu oyuncuların performansına göre de A takım kadrosuna dahil edilebileceği kaydedildi.

HEM TASARRUF HEM ÖZE DÖNÜŞ

Trabzonspor yönetimi de altyapıdan A takım kadrosunda dahil edilen oyuncularla hem öze dönüşü daha belirgin bir şekilde takımda uygulamayı hem de kadronun maliyetini düşürmeyi hedefliyor. Tamamlanan sezonda altyapısından yetişen 9 oyuncuyu kadrosunda bulunduran bordo-mavililer, bu sayıyı çoğaltarak takımda alternatif oyuncu sayısını artırmanın yanı sıra öze dönüşle geleceğe de yatırım yapmayı planlıyor.

SÜMER: ALTYAPIDAN KAMPA OYUNCU KATMA YÖNÜNDE HAZIRLIĞIMIZ VAR

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, yeni sezon hazırlık kampına altyapıdan katılacak oyuncuların olacağını belirterek, \"Altyapıdan kampa oyuncu katılması yönünde hazırlığımız var. Ama sayısal olarak bir tespitimiz yok. Çünkü mevcut profesyonel kadromuzu henüz sayısal olarak tespit edemedik. Bu tespiti yaptıktan sonra altyapıdan katılacak oyuncu sayısı da belli olacak\" dedi.

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