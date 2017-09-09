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Spor

Trabzonspor'da hedef seyircisi önünde galibiyet

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR,  milli maçlar yüzünden verilen aradan sonra yarın sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği’ni mağlup etmeyi hedefliyor

09 Eylül 2017 14:03

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR,  milli maçlar yüzünden verilen aradan sonra yarın sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği’ni mağlup etmeyi hedefliyor.
Ligin ilk 3 haftasında 1’er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan bordo mavililer, ligde zirve yarışının içerisinde olmak için müsabakayı kazanarak kendinine üst sıralarda kendine yer bulmaya çalışacak. Pazar günü saat 17.00’de Medical Park Stadı’nda oynanacak maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
Teknik direktör Ersun Yanal, ligin 3’üncü haftasında oynadıkları Göztepe maçının ilk 11’inde değişiklikler yapacağı öğrenildi. Ersun Yanal\'ın Okay’ın yerine Onazi’ye, ayrıca savunmada da sakatlığı nedeniyle hafta içinde antrenmanlara katılamayan Durica’nın yerine yeni transfer Hubocan’a görev verebileceği bildirildi.
GENÇLERBİRLİĞİ İLE 67’NCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 67’nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde 2 takım arasında bugüne kadar oynanan 66 maçta Trabzonspor’un 37, Gençlerbirliği’nin 12 galibiyeti bulunuyor. 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 126 gol atarken, kalesinde 62 gol gördü.

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