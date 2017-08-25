Trabzonspor'da hedef Göztepe maçında 3 puan

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, yarın deplasmanda konuk olacağı Göztepe’yi mağlup ederek, puan serisini sürdürmek istiyor.

2017-18 sezonuna iyi başlayan, ilk maçta Atiker Konyaspor’u mağlup edip 2’nci haftada Fenerbahçe ile berabere kalan bordo mavililer, 3’üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Göztepe’ye konuk olacak. Ligde zirve yarışının içerisinde olmayı hedefleyen Trabzonspor, bu maçı kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeye çalışacak. Saat 21.45’te Bornova İlçe Stadı’nda oynanacak maçta, hakem Serkan Çınar düdük çalacak.

KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Bordo mavililerde sakat olan ve tedavisi devam eden Castillo bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, ligde son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasından farklı olarak kadroda 2 değişikliğe gidebileceği öğrenildi. Yanal\'ın Fenerbahçe maçında kasığında zorlanma meydana gelen ve hafta içinde antrenmanlara katılamayan Burak Yılmaz’ın yerine Rodallega’ya, aynı maçta kanatta görevlendirdiği Bero’nun yerine ise Bongonda’ya forma vermesi bekleniyor.

GÖZTEPE İLE 15 YIL SONRA

Süper Lig’in 3’üncü haftasında yarın deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak olan Trabzonspor, İzmir temsilcisi ile 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Ligin yeni ekibi ile en son 2002-03 sezonunun 29\'uncu haftasında karşılaşan ve maçtan golsüz beraberlikle ayrılan bordo mavililer, rakibiyle bugüne kadar lig ve kupada toplamda 23 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

LİGDE 19’UNCU RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 19’uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Trabzonspor’un 8, Göztepe’nin 2 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 26 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

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