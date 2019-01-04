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Spor

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Mustafa AKIN / ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor, kampın ikinci gününde basına açık antrenman gerçekleştirdi

04 Ocak 2019 22:12

Mustafa AKIN / ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in ikinci devresine Antalya Belek\'te hazırlanan Trabzonspor, kampın ikinci gününde basına açık antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde kamp yaptıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren bordo mavili ekip idmana ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ile devam eden idman pas çalışmaları ile devam etti. Bordo mavili ekip, idmanı taktik çalışmalar ile tamamladı. 
Trabzonspor\'da sakatlığı bulunan Sosa çalışmalarını otelde sürdürürken, Zargo Toure takımdan ayrı saha kenarında bireysel çalışma gerçekleştirdi. Asya Şampiyonası\'nda bulunan Vahid Amiri ile Majid Hosseini idmanda yer almadı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İdmandan görüntüler
- Ünal Karaman detayları
- Toure\'den detaylar

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