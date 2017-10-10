Trabzonspor’da gündem 'altyapı'

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Altyapısından Abdülkar Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi genç oyuncuları A takıma kazandıran Trabzonspor’da yönetim, bu konuda yeni kazanımlar elde etmek için harekete geçti.

Hem maddi hem de sportif anlamda başarılı olmayı hedefleyen bordo mavili yönetim, kulübün geleceği için altyapıya yöneldi. Altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi isimlerin A takıma kazandırılması ve ortaya koydukları performansla dikkat çekmeleri üzerine Trabzonspor yönetimi, yeni isimleri A takıma kazandırabilmek için yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yönetim kurulunun haftalık olağan toplantısında da gündemin altyapı olduğu, tüm yaş gruplarındaki özel oyuncular için detaylı bir rapor istendiği belirtildi.

ÖZEL ANTRENMAN PROGRAMI UYGULANACAK

Bordo mavililerde altyapı kategorilerinde yer alan oyuncular arasında öne çıkanların belirlendikten sonra bu oyuncuların beslenme, aile, sosyal ve çevresel faktörleriyle yakından ilgilenileceği, ayrıca ekstra antrenman programları da hazırlanacağı öğrenildi. Başkan Muharrem Usta’nın da zirvede yarışacak bir Trabzonspor’da genç oyuncuların da daha kolay kendini gösterebileceği düşüncesinde olduğu, hem sportif başarı hem de kulübün geleceği için altyapıya önem verdiği kaydedildi.

USTA YAKINDAN İLGİLENİYOR

Bu arada Başkan Muharrem Usta’nın da genç oyuncularla yakından ilgilendiği bildirildi. Usta’nın her ay genç oyuncularla bir araya gelerek özel görüşmeler gerçekleştirdiği, ayrıca Usta’nın Jose Sosa, Burak Yılmaz ile Olcay Şahan gibi takımdaki tecrübeli oyunculardan da genç oyunculara ağabeylik yapmalarını ve onlarla özel olarak ilgilenmelerini istediği ifade edildi.

USTA: KULÜBÜN GELECEĞİ ALTYAPIDA

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, altyapıdan yetişen genç oyuncuların kulübün geleceği için önemli olduğuna dikkat çekerek, “Altyapıdan gelen oyunculara gözümüzün nuru gibi bakmamız lazım. Trabzonspor zirvede oynayabilecek bir takıma devamlı sahip olabilirse, gençlerin geleceği daha parlak olacak ve Trabzonspor’un transfere ihtiyacı azalacak. Alt sıralara hiç kimsenin tahammülü yok. Alt sıralarda olan takımın içerisinde de bu gençler kaybolup gidecek. Geçen 2 senede de bunu gördük. Bu sene işi iyi yerlerde taşımamız lazım. İyi takım olursak Abdülkadirlerimiz, Yusuf Yazıcılarımız olacak ve alttan başka isimler de gelecek. Hep beraber bu takıma sahip çıkmamız lazım ki geleceğimizi de garanti altına alalım. Abdülkadir, Yusuf Yazıcı gibi oyuncuları daha da geliştirebilirsek, 1 sene sonra her birinin değeri 15-20 milyon Euro olur. Trabzonspor transfer yaparak bu yolculuğu yapamaz. Gençlere sahip çıkmamız ve Trabzonspor’un geleceğini onlara emanet etmemiz lazım” dedi.

RODALLEGA’NIN İLK 11 HEYECANI

Trabzonspor’da sakatlığı bulunan forvet oyuncusu Burak Yılmaz’ın hafta sonu Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynama ihtimalinin düşük olması üzerine teknik direktör Ersun Yanal’ın forvet hattında Hugo Rodallega’ya görev vermeye hazırlandığı öğrenildi. İlk 7 haftalık bölümde sadece ligin 3’üncü haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında ilk 11’de kendine şans bulan ve bu sezon toplamda süre aldığı 129 dakika 3 gollük performans sergileyen Rodallega’nın da forma giyebilmek için çok çalıştığı belirtildi.

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