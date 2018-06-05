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Spor

Trabzonspor'da görev değişikliği

TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü'nde Gençlik Geliştirme Koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu, izleme komitesinin başına getirildi

05 Haziran 2018 18:07

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Kulübü\'nde Gençlik Geliştirme Koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu, izleme komitesinin başına getirildi.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, \"Kulübümüzün Gençlik Geliştirme Koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu, A Takım, 1461 Trabzon ve Altyapımızda bulunan kategorilere katılacak futbolcularla ilgili izleme komitesinin başına getirilmiştir. Kısa süre içinde kadrosunu oluşturacak olan Sayın İhsan Derelioğlu\'na yeni görevlerinde başarılar dileriz\" ifadelerine yer verildi.

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