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Spor

Trabzonspor'da gönderilen oyunculara menajerlik ücreti verildi!

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR’da devre arasında gönderilen oyuncular Emmanuel Mas ile Theo Bongonda’ya takımdan ayrılırken menajerlik ücreti ödendiği ortaya çıktı

07 Nisan 2018 13:23

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

TRABZONSPOR’da devre arasında gönderilen oyuncular Emmanuel Mas ile Theo Bongonda’ya takımdan ayrılırken menajerlik ücreti ödendiği ortaya çıktı.
Bordo-mavili takımın Olağanüstü Genel Kurulu öncesi dağıtılan 44’üncü dönem yönetim kurulu faaliyet raporu kitapçığının içerisinde yer alan bilgiye göre Trabzonspor’da devre arasında 2 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli ile Boca Juniors’a satılan Emmanuel Mas için menajerine 200 bin Euro, yine devre arasında takımdan ayrılan Theo Bongonda’nın menajerine ise 180 bin Euro ödeme yapıldı. Takımdan ayrılan oyuncular için menajerlerine yapılan bu ödemeler faaliyet raporu kitapçığını okuyanların dikkatini çekti.

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