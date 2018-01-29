Trabzonspor'da galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)



SÜPER Lig’in 19’uncu haftasında öne geçtiği maçta sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, lig ve kupada oynadığı son 5 resmi maçtan da galibiyet çıkaramadı.

En son 16 Aralık 2017 tarihinde Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında Bursaspor’u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, sonraki 3 lig maçında sırasıyla Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2 ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda da Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibine evinde oynanan rövanş karşılaşmasında 1-0 mağlup oldu. Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden bordo-mavililer, 19’uncu haftadaki Fenerbahçe beraberliğinin ardından zirvenin de 11 puan gerisine düştü.

ZİRVEDEN 2 PUAN DAHA UZAKLAŞTI

Ligin 18’inci haftasında zirve ile arasında 9 puan fark bulunan Trabzonspor’un 19’uncu haftada sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından zirve ile arasındaki fark daha da açıldı. Öne geçtiği maçta son dakikalarda kalesinde gördüğü golle sahadan 1 puanla ayrılan bordo-mavililer, hem galibiyeti elinden kaçırdı, hem de 19’uncu hafta sonunda zirve ile arasındaki puan farkı 11’e yükseldi. Sezona büyük umutlarla başlayan ve zirveyi hedefleyen Trabzonspor’da yarışın uzağına düşmenin de üzüntüsü yaşanıyor.

GÖKHAN SARAL: \"MAÇ BİZİM HAKKIMIZDI\"

Bu arada Trabzonspor Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak eden taraf olduklarını söyledi. Karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını kaydeden Saral, “Üzgünüz. Fenerbahçe’yi elimizden kaçırdık. Maç bizim hakkımızdı. Takımımız özellikle ikinci yarıda ortaya çok iyi bir futbol koydu. Futbolularımızı ve destek veren taraftarlarımızı tebrik ediyoruz. Gelecek hafta Göztepe ile karşılaşacağız. Göztepe bu sezonun flaş takımlarından. Bizim takımımızda oturdu. Bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

TAKIMA 2 GÜN İZİN

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçının ardından futbolculara iki gün izin verildi. Bugün ve yarını izinli geçericek olan bordo-mavililer, 31 Ocak Çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak Süper Lig’in 20’nci haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

YEREL GAZETELER FENERBAHÇE BERABERLİĞİNDEN MEMNUN DEĞİL

Yerel gazeteler, Süper Lig’in 19’uncu haftasında sahasında Trabzonspor’un Fenerbahçe ile 1-1 kaldığı maçta ortaya konulan performans ve alınan sonuçtan memnun kalmadı. Günebakış Gazetesi, “Ne umduk ne bulduk!”, “Trabzonspor, şampiyonluk yarışına tutunmak için çıktığı maçta Fenerbahçe’yi deviremedi” ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, “10 puanlık şov, tek puanlık maç”, “Trabzonspor taraftarı 2010-11 ruhunu tribüne yansıttı ama sahaya çıkan futbolcular o atmosferi soluyamadı” yorumunu yaptı. Karadeniz Gazetesi, “Trabzonspor bir bir eriyor”, “17 maçtır yenemediğimiz Fenerbahçe karşısında yine yüzümüz gülmedi” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Kuzey Ekspres Gazetesi, “Hasret bitmedi”, “Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe’yi sahasında ağırlayan bordo-mavililer, 7 yıldır süren galibiyet hasretine son veremedi” ifadelerine yer verdi. Karadeniz’de Sonnokta, “Dinmeyen hasret!”, “Trabzonspor’un Fener karşısındaki galibiyet özlemi 18 maça çıktı” başlıklarını kullandı.

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