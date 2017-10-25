Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi golcü sıkıntısı yaşanıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 10’uncu haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da forvet sıkıntısı yaşanıyor.

Bordo-mavililerin ligin 9’uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Burak Yılmaz’ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Çorum Belediyespor ile oynadığı maçta Hugo Rodallega’nın da kırmızı kart görmesi, teknik heyetin planlarını bozdu. Galatasaray maçı öncesi bordo mavili takımın forvet hattında tek alternatif olarak N’Doye kaldı.

N’DOYE GALATASARAY’I BOŞ GEÇMİYOR

Bu arada Burak Yılmaz ile Rodallega’nın yokluğunda forvet hattındaki tek isim kalan N’Doye, 2016-17 sezonunda Galatasaray ile oynanan iki maçta da gol atmayı başarmışdı. Söz konusu sezonda bordo-mavili takımın ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmada galibiyet golünü kaydeden 32 yaşındaki Senegalli forvet, ligin ikinci yarısında Trabzon’da 2-0 kazanılan karşılaşmada da bir gol atma başarısı göstermişti. Bu sezon ligde 2 maçta 88 dakika süre alan ve gol atamayan N’Doye, Ziraat Türkiye Kupası’nda Çorum Belediyespor ile oynanan maçta 68’inci dakikada oyuna girdi ve 2 gol kaydetti.

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