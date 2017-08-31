T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor’da forvet hattında rekabet arttı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’da sezon başında Burak Yılmaz’ın kadroya katılmasıyla forvetteki alternatif sayısı 3’e yükseldi, golcü oyuncular ilk 11’de forma şansı bulabilmek için ise yarışa girdi

31 Ağustos 2017 13:44

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’da sezon başında Burak Yılmaz’ın kadroya katılmasıyla forvetteki alternatif sayısı 3’e yükseldi, golcü oyuncular ilk 11’de forma şansı bulabilmek için ise yarışa girdi.
2016-17 sezonunda gol yollarında sıkıntı yaşayan ve yeni sezon öncesi Burak Yılmaz transferiyle forvet hattını güçlendiren bordo mavililerde alternatif golcü oyuncu sayısının artması teknik direktör Ersun Yanal’ın yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz sezonu 2 forvet oyuncusuyla tamamlayan ve ligde 34 haftada 39 gol atan bordo mavililerde Rodallega 15 maçta 6, N’Doye ise 27 karşılaşmada 5 gol kaydetmişti. Ligin ilk devresinde kadroda yer alan forvet oyuncuları Hyun-Jun Suk, Ramil Sheydaev ve Muhammet Demir ise ligde gol atamamıştı.
6 GOLÜN 4’Ü FORVET OYUNCULARINDAN
2017-18 sezonu öncesi Burak Yılmaz’ın da takıma katılmasıyla hücum hattı zenginleşen bordo mavililer, ilk 3 haftada 6 gol kaydetti, bu gollerin 4’ü forvet oyuncularından geldi. Trabzonspor’da ilk 2 haftada forvet hattında 11’de forma giyen ve 2’nci haftada oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan Burak Yılmaz, sahada kaldığı 110 dakikada 3 gol kaydederken, 2 maçta 92 dakika süre alan Rodallega ise 1 gol attı. Oynadıüı 2 maçta 88 dakika görev yapan N’Doye ise henüz golle tanışamadı. 3 forvet oyuncusunun da gelecek haftalarda ilk 11’de forma şansı bulabilmek için yarıştığı ve bu rekabetin teknik direktör Yanal’ı da memnun ettiği öğrenildi. 
BATUHAN FORMA BEKLİYOR
Trabzonspor’un altyapısından yetişen ve 1461 Trabzon ile Şanlıurfaspor\'da kiralık olarak forma giydikten sonra yeniden takıma dönen Batuhan Artarslan da takımda forma şansı bekliyor. Teknik direktör Yanal’ın sezon başı hazırlık kamplarına dahil ettiği ve sezon öncesi takımda tuttuğu 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce sadece 2014-15 sezonunda Trabzonspor formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde Rostov ile oynanan karşılaşmada 11 dakika süre almıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA TRABZONSPORdaBurak YılmazınBurak YılmazErsun YanalınGeçtiğimizRodallegaNDoyeLiginHyunJun Suk Ramil SheydaevMuhammet DemirGOLÜNFORVET OYUNCULARINDAN 201718TrabzonspordaFenerbahçeYılmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24