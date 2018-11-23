Trabzonspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

TRABZON,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bordo mavili futbolcular sonrasında ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Öte yandan antrenmanı ziyaret eden beden eğitimi öğretmenleri teknik direktör Ünal Karaman’a çiçek verip, Fenerbahçe maçında başarı dilediler.

Bordo-mavili ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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