T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

TRABZON,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

23 Kasım 2018 23:47

TRABZON,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bordo mavili futbolcular sonrasında ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Öte yandan antrenmanı ziyaret eden beden eğitimi öğretmenleri teknik direktör Ünal Karaman’a çiçek verip, Fenerbahçe maçında başarı dilediler.
Bordo-mavili ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZONDHA Spor Toto Süper LigFenerbahçeTrabzonsporMehmet Ali Yılmaz TesisleriKaramanBordoKaramanaBordomaviliFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24