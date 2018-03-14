T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı

TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bugün 16

14 Mart 2018 23:01

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bugün 16.30’da yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması ve dar alanda maç yapıldı. Son bölümde ise kondisyon koşusu gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Bero, Durica, Castillo ve Esteban’ın yanı sıra Onur ile Burak’ın katılmadığı belirtildi. Abdülkadir’in ise takımdan ayrı çalıştığı ifade edildi.
Bordo-mavililer yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZON DHA Trabzonspor Spor Toto Süper LiginEvkur Yeni MalatyasporMehmet Ali Yılmaz TesislerindeRızaSonAntrenmanaMustafa Akbaş Bero Durica CastilloEstebanınOnurBurakınAbdülkadirinBordomavililerGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24