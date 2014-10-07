Trabzonspor'da Ersun Yanal sesleri

Karabükspor yenilgisiyle eleştirilen Trabzonspor Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic’nin yerine Ersun Yanal'ın geririleceği iddia edildi.

Eski yöneticilerden Celil Hekimoğlu’nun, Ersun Yanal’ı arayarak, “Hocam kimseyle anlaşma. Aralık ayında kongre var. Seçim ihtimali yüksek. Seni takımın başında görmek istiyoruz” dediği kaydedildi.

Fanatik'te yer alan habere göre, Ersun Yanal’ın, “Takımın başında bir teknik adam varken benim bunları konuşmam doğru olmaz. Aynı konu Galatasaray için de gündeme gelmişti. Prensiplerim belli” yanıtını verdiği kaydedildi.



Öte yandan Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Halilhodzic için bir süre daha bekleme kararı aldığı bildirildi.