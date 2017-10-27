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Spor

Trabzonspor'da divan kurulu toplanıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’da ligde alınan kötü sonuçlar ve istifaların ardından önemi daha da artan 40’ıncı Olağan Divan Genel Kurul toplantısı yarın saat 13

27 Ekim 2017 13:04

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’da ligde alınan kötü sonuçlar ve istifaların ardından önemi daha da artan 40’ıncı Olağan Divan Genel Kurul toplantısı yarın saat 13.00’de Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi, Nizamettin Algan Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Mevcut yönetim kurulunun idari ve ekonomik olarak yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgiler vereceği toplantıya delegelerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Genel kurula ayrıca muhtemel başkan adaylarının yanı sıra, geçtiğimiz günlerde istifa eden yöneticilerin bazılarının da katılacağı öğrenildi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın genel kurula katılmaması durumunda ise yönetimi Asbaşkan Ahmet Çubukçu’nun temsil edeceği ifade edildi.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Süper Lig’in 10’uncu haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor\'da sakat ve cezalı oyuncuların fazla olmasının sıkıntısı yaşanıyor. Bordo mavili takımda Burak Yılmaz ile Kucka’nın sakatlıkları bulunurken, kart cezalısı Mas ile Rodallega da Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan ve dün takımla birlikte çalışmalara katılan Hubocan ile Abdülkadir’in oynayıp oynamayacağıyla ilgili son kararın ise yapılacak değerlendirmenin ardından verileceği belirtildi.

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