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Spor

Trabzonspor'da Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen güven tazeledi

Ali Sürmen: "İkazımız sürekli olacaktır" Şükrü Kuleyin: "Kazanan Trabzonspor oldu" Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) Trabzonspor'da bugün yapılan Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı seçimini mevcut başkan Ali Sürmen kazandı

17 Şubat 2018 20:15

Ali Sürmen: \"İkazımız sürekli olacaktır\"

Şükrü Kuleyin: \"Kazanan Trabzonspor oldu\"

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)

Trabzonspor\'da bugün yapılan Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı seçimini mevcut başkan Ali Sürmen kazandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 41’inci Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu’nda oy kullanma hakkı olan 806 üyeden 474’ü oy kullandı. Mevcut başkan Ali Sürmen’in yanı sıra Şükrü Kuleyin’in de aday olduğu genel kurulda geçerli oyun 332’sini alan Ali Sürmen bordo-mavili kulübün yeniden Divan Kurulu Başkanı olurken, rakibi Şükrü Kuleyin ise 137 oyda kaldı. Seçimde 5 oy ise geçersiz sayıldı. Ali Sürmen başkanlığındaki yeni divan başkanlık kurulu şu isimlerden oluştu: Selahattin Ahıskalıoğlu, Muharrem Arz, Yusuf Bahadır, Mehmet Ongan, Bülent Akyazıcı, İlyas Akçay, Hadi Eyüboğlu ve İsmail İnan.
ŞÜKRÜ KULEYİN: \"KAZANAN TRABZONSPOR OLDU\"
Genel kurulun ardından konuşan adaylardan Şükrü Kuleyin, çok seviyeli bir kongrenin gerçekleştiğini belirterek, “Seçim sürecinde herkesle kucaklaşmaya çalıştım. Kazanan Trabzonspor oldu. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
ALİ SÜRMEN: \"İKAZIMIZ SÜREKLİ OLACAKTIR\"
İkinci kez başkanlığa seçilen Av. Ali Sürmen ise Trabzonspor’a yakışan bir kongreyi geride bıraktıklarını vurgulayarak, “Bunun yansıması Trabzonspor genel kurulu olacaktır. Burada aday sıfatı ile de olsa cesurca bir şeyler söyledim. Divan başkanı olarak seçilecek adaya bizim karışma veya yönlendirme şansımız yok. Ama Trabzonspor’un uçuruma gidecek bir maceraya gitmemesi için uyarması yönünde bir ikazımız sürekli olacaktır. Biz bir olalım, birlik olalım. Kavga etmeyelim. Önümüzdeki günlerde çalışmalarımızda bizi eleştirecek ve katkı yapacak herkese de açığız” dedi.
ŞİKE ANITI İÇİN MÜCADELE EDENLER ALKIŞLANDI
Bu arada Trabzonspor Divan Genel Kurulu’nda ayrıca geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Şike Anıtı’nın yapım aşamasında emeği geçen isimler Serdar İsaoğlu, Halit Şahin, Serkan Yıldırmış ve Murat Erdoğan’da kürsüye çağrıldı ve divan üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Divan Genel Kurulu’ndan görüntüler
-Oy kullanmadan görüntüler
-Ali Sürmen ve Şükrü Kuleyin’in teşekkür konuşmaları
-Detaylar

FOTOĞRAFLI

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