Trabzonspor’da Çorum Belediyespor maçı hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı Çorum Belediyespor maçı hazırlıklarına bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise kondisyon ağırlıklı çeşitli çalışmalara tabi tutuldu yaptı. Sakatlığı bulunan Burak antrenmanda yer almadı, tedavisi devam eden Kucka ise takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında dizinde ağrı hisseden Volkan Şen’in ise antrenmanı yarıda bıraktığı bildirildi. Bordo mavililer yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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