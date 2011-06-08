-TRABZONSPOR'DA ÇİFTE İMZA TRABZON (A.A) - 08.06.2011 - Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bursaspor'dan ayrılan Eren Albayrak ve bonservisini Bucaspor'dan aldığı Sercan Kaya ile resmi sözleşme yaptı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, kulüp genel saymanı Temel Kazancıoğlu'nun hazır bulunduğu imza töreninde Eren Albayrak ve Sercan Kaya, kendilerini 5'er yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attılar. Kazancıoğlu, imzanın ardından yaptığı açıklamada, Trabzonspor'a 5 yıl hizmet edecek iki oyuncuyu takıma kazandırmanın onurunu yaşadıklarını belirterek, ''Trabzonspor'un bugününde ve yarınında elbette ki bu genç arkadaşlarımızın, büyük katkıları olacaktır. Kendileri gerek genç milli takımda, gerek (A2) ve U-19 da ispatlamış oyuncular. Bu oyuncuların bundan sonra Trabzonspor'a en yüksek katkıyı vereceklerine inanıyoruz'' dedi. Eren Albayrak ise kendisi için çok güzel ve önemli bir gün olduğunu belirterek, ''Trabzonspor forması altında 5 yıl boyunca takımıma hizmet edeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Buraya şampiyonluklar yaşamaya geldim. En iyi şekilde hep beraber inşallah başarılı oluruz'' ifadelerini kullandı. Serkan Kaya ise Trabzonspor camiasına hizmet etmek için burada olduklarını kaydederek, ''Binlerce insanın hayal ettiği, düşlerini kurduğu bir formayı giyeceğiz. Bize güvenenleri inşallah mahcup etmeyeceğiz'' dedi.