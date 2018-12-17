Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa çıktı

TRABZON, (DHA) -



Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Trabzonspor’un Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

25 Kasım 2018 Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda 16.00’da başlayacak olan mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 20 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3), 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok ​ 240 TL, Platinum B Blok ​ ​270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

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