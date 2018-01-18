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Spor

Trabzonspor'da Castillo sakatlandı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo, antrenmanda sakatlık yaşadı ve çalışmayı yarıda bıraktı

18 Ocak 2018 22:30

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor\'un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo, antrenmanda sakatlık yaşadı ve çalışmayı yarıda bıraktı.
Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saat 17:00’de yaptığı antrenmanla sürdüren bordo-mavililerde Fabian Castillo, oynanan çift kale maç sırasında sol dizinden sakatlık yaşadı. Castillo’ya saha içerisinde ilk müdahale yapılırken, oyuncu daha sonra çalışmalara devam edemedi ve antrenmanı tamamlayamadı. Castillo’nun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

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