Trabzonspor'da Çalımbay dönemi başladı

Tolga SAĞLAM-Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Şenol Güneş Kompleksi’nde Genel Sekreter Gençağa Meriç ve yönetim kurulu üyelesi Ali Rıza Egemen’in de yer aldığı törenle sözleşme imzaladı.

MERİÇ: RIZA HOCA İLE BAŞARILI GÜNLERE İNANIYORUZ

İmza töreninde konuşan Genel Sekreter Gençağa Meriç, pazartesi günü, yönetim kurulu olarak toplantı yaptıklarını ve Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı aldıklarını belirterek, “Sonrasında başkanımız, yönetim kurulumuz olarak görüşmeler yaptık ve teknik direktörlüğü ile kişiliği ile bizim için ön plana çıkan Rıza hocamızla çalışma kararı aldık. Bugün buraya gelip imzaları attık. Hocamızla başarılı günler yaşayacağımıza inandığımız için bu kararı aldık. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“YANAL’IN TAZMİNAT TALEBİ YOK”

Başkan Muharrem Usta’nın özel işleri nedeniyle imza törenine gelemediğini anlatan Meriç, şöyle devam etti: “Başkanımızın aylar önceden planlanan kendi özel işleriyle ilgili yurt dışı seyahatleri vardı. Başkanımızla sürekli temas halindeydik. Başkanımız da hocamızla sürekli diyalog içerisindeydi. Başkanımız yönetimin aldığı karardan istekli, memnun. Hocamıza da güveniyor. Ersun Yanal ile görüştük, yönetim kurulunda da görüştük ve ayrılma kararı verdik. Başkanımız da geldikten sonra Ersun Yanal ile yüz yüze görüşecek. Onla ilgili sorun olacağını tahmin etmiyorum. Ersun hocanın anormal bir talebi yok. Tazminat gibi herhangi bir talebi yok. Başkanımızla görüşmek istedi. Yönetimin aldığı kararı kendisine tebliğ ettik ve bu şekilde ayrılık kararı verdik.”

EGEMEN: RIZA HOCA İLE YENİ BİR BAHAR GELECEĞİNE İNANIYORUZ

Yönetim kurulu üyesi Ali Rıza Egemen ise yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 1 aydır Trabzon\'da hava durumu çok yağmurlu, kapalı. Ben bu sabah uyandığımda güneş açmış, çok güzel bir Trabzon baharı gördüm. Hocamızla beraber yeni bir bahar açacağına inanıyoruz, güveniyoruz. Kendisi mütevazı kişiliği, inancı hırsıyla, katkı sağlayacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Geçmişi irdelemenin faydası yok. Bugünden itibaren önümüze bakıyoruz. Rıza hocamıza da güveniyoruz. İyi ve samimi işler yapacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇALIMBAY: EKİBİME VE FUTBOLCULARA GÜVENİYORUM

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise Trabzonspor gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Trabzon gibi büyük camiaya geldiğim için çok mutluyum. Gerçekten hedefi olan bir camia. Ben ekibime ve futbolcu arkadaşlarıma çok güveniyorum. Çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Tabiki bizim için sıkıntı olan arada gelmemiz, kısa bir dönemin olması. 2 gün sonra maç oynayacağız. Bizi tek sıkan, problem olan bu ama ben geçmişte de böyle takımlarda çalıştım. Bizim için şuanda tek sıkıntı zaman. Onu da en kısa sürede atlatıp Trabzonspor\'u layık olduğu yer getirmek için gayret sarf edeceğiz.”

“TELAFİSİ OLMAYAN MAÇLAR OYNAYACAĞIZ”

Taraftardan da destek isteyen Çalımbay, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Taraftarlar, son zamanlarda ne kadar üzülse de takımın yanında olması lazım. En büyük güç o. Oynadığım dönemden maça geldiğimizden bilirim. Onların ne kadar katkıda bulunduğunu biliyorum. Her zaman 12’nci adam derler, taraftar 1’inci adamdır. Futbolcu arkadaşların geçmişe değil, önüne bakması lazım. Kritik maçlar oynayacağız, bu maçların telafisi yok. Yönetim, futbolcu, arkadaşlar teknik heyet bir arada kenetlenmeliyiz. Çok iyi bir kadroya sahip takımımız var. Trabzonspor\'un gerçek yerine kavuşması için hep birlikte hareket edip takımı iyi bir yere getirmek için gayreti göstereceğiz. Trabzonspor\'un geçmişini çok iyi biliyoruz. Camiayı, isteklerini çok iyi biliyorum. Tek şansızlığımız sonradan gelmek, sezon başında farklı oluyor. Takıma alışana kadar bunu en asgariye indirip önümüzde Evkur Yeni Malatya, kupa ve final gibi Galatasaray maçı var. Bunlara mükemmel şekilde hazırlanmamız gerekiyor. İşimize bugünden itibaren başlayacağız.”

“TRABZONSPOR’U EN İYİ YERE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Oyuncularla görüşeceğini, onlardan hırslı, istekli olmalarını isteyeceklerini anlatan Çalımbay, iyi bir hava yakalamaları gerektiğini de vurgulayarak, \"Bunu yakaladıktan sonra Trabzonspor\'un çok başarılı olacağına inanıyorum. Son maçlara baktığında futbolcu arkadaşları oyuncular bu değil. Artık onu da çalışarak arkadaşlarla konuşarak yapmamız gerekiyor. Hedefimiz Trabzonspor\'u en iyi yere getirmek” dedi.

“LİGDEN KOPMADIK, HENÜZ YOLUN BAŞI SAYILIR”

Henüz ligin başında olduklarını belirten Çalımbay, “Ligdeki konumuza baktığımızda bana göre daha ligin başı sayılır. Herkesin birbiriyle oynayacağı kritik maçlar var. Lig koptu demek bana göre doğru değil. Kaybolan bir hava var. Bir hava yakalamamız gerekiyor. Bu sadece ben ve ekibimle olacak bir iş değil. Camia olarak üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Bu havayı yakalayınca başarılı olacağımıza inanıyorum. Oyuncuların da kendi kapasitelerine gelmeleri gerekiyor. Hedefimiz en iyi yere değil. Bir an önce başlamamız ve Evkur Yeni Malatyaspor maçını iyi bir şekilde tamamlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“İYİ ŞEYLERİN OLMAMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK”

Çalımbay, Trabzonspor\'da Beşiktaş\'ın, Beşiktaş\'ta da Trabzonspor\'un eski teknik direktörünün görev yapmasına ilişkin sorulan bir soru üzerine, \"Dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi bu. Trabzon\'da çok güzel günler, şampiyonluklar yaşadık. Taraftarların coşkusunu hiçbir şeyini unutmam. Burası futbol kenti. Şenol hocamı çok severim. Görevi bıraktığım gün ilk beni arayan Şenol hoca oldu. Hem Avrupa hem ligde gayet iyi gidiyor. Zaman zaman bazı aksaklıklar yaşanacak. Yüksek bir tempo, her yerde varlar. Mükemmel grafik çiziyor. İnşallah biz de aynısını yapmak için bütün gayreti göstereceğiz. Burada iyi şeylerin olmaması için bir neden yok” yanıtını verdi.

“TELAFİSİ OLMAYAN MAÇLAR OYNAYACAĞIZ, BENİM KORKUM YOK”

Ligde üst sırada yer alan rakiplerle puan farkının fazla olduğuna dikkati çeken tecrübeli teknik adam, “Konsantre olmak gerekiyor. Herkesin işin ciddiyetini görmesi gerekiyor. Biz telafisi olmayan maçlar oynayacağız. İlk yarıya kadar çok iyi puanlar almamız gerekiyor. Ondan sonra yönetimle konuşacağız 1-2 transfer olacak. Eksiklikleri gördükten sonra ikinci yarıya müthiş başlamamız gerekiyor. Yukarıda yer almamız için çıkış yapmamız lazım. Nasıl bir sorumluluğun altına girdiğimi biliyorum. Gittiğim takımlarda ne hedef varsa yaptım. Buradaki işimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Benim korkum, bir şeyim kesinlikle yok. Sadece zaman kısa” dedi.

“PUAN KAYBU BİZİ GERİLERE GÖTÜRÜR”

Önlerinde önemli 3 maçın bulunduğunu vurgulayan Çalımbay, “Eğer taraftar takıma kızıp bundan önceki skorlara bakıp küskünlüğü varsa en büyük kayıp olur. Taraftarın mutlaka bizi desteklemesi yanımızda olması gerekiyor. Evkur Yeni Malatya, kupada Çorum Belediyespor ve Galatasaray maçı çok çok önemli. Galatasaray takımı şu an ligin en formda takımlarından biri. Sezon başında Antalya’da Galatasaray ile oynadık. Galatasaray\'ın tek puan kaybettikleri maç oldu. Her takımı yenecek güçte bir takımız. Önemli olan birlik beraberliği çok iyi şekilde sağlamamız. Geçmişi unutup geleceğe bakmamız gerekiyor” diyerek açıklamalarını tamamladı.

İmza törenin ardından Çalımbay, yöneticilerle birlikte Şenol Güneş Kompleksi\'ndeki statta incelemelerde bulundu.

ÇALIMBAY’IN EKİBİ BELLİ OLDU

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın Trabzonspor’daki teknik ekibi de belli oldu. Buna göre Çalımbay’ın ekibinde Kerem Atılmaz, Mehmet Bülent Albayrak, Kenan Oktay, Mustafa Cengiz Birgen, Ayhan Tenbeloğlu, Burhan Kılıç ve Servet Çetin yer alacak. Çalımbay ayrıca Başkan Muharrem Usta ile görüştükten sonra teknik ekibine Trabzonlu bir ismi de dahil edecek. Bu ismin Hüseyin Çimşir veya Orhan Çıkrıkçı olma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

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Haber-Kamera:Tolga SAĞLAM-Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)-

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