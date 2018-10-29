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Spor

Trabzonspor'da Bursaspor maçı biletleri satışa çıktı

TRABZON, (DHA) - Trabzonspor’un Süper Lig’in 11’inci haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı

29 Ekim 2018 17:49

TRABZON, (DHA) -

Trabzonspor’un Süper Lig’in 11’inci haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
4 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2)​ 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok​240 TL, Platinum B Blok​​270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Bu arada bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur’unda Çarşamba günü oynayacağı Bugsaşspor maçı hazırlıklarına bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yapıldı. Teknik heyet ve futbolcular, antrenman öncesinde Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladılar.
Trabzonspor, Bugsaşspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından saat 18.00’de Ankara’ya hareket edecek.

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