Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak kadro dışı!

Trabzonspor Kulübü, bordo mavili futbolcular Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerde gerçekleştirilien Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın süresiz kadro dışı bırakılması yönünde karar alındığı kaydedildi.

Ayrıca Onur Kıvrak'tan takım kaptanlığı alınırken, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyetin faturası olarak tüm A takım kadrosuna da 100'er bin TL para cezası verilmesine karar verildi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Recep Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı.

Kafkas oybirliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı: