Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Castillo'nun alacakları ödendi

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - Trabzonspor yönetimi, Burak Yılmaz ve Fabian Castillo\'nun alacaklarını ödeyerek bu oyuncuların serbest kalma ihtimallerinin önüne geçti.

Bordo-mavililerde forvet oyuncusu Burak Yılmaz’ın 1.3 milyon Euro, kanat oyuncusu Fabian Castillo’nun ise 180 bin Euro’luk alacağının bulunduğu, yönetimin bu iki futbolcunun da alacaklarını ödeyerek serbest kalma ihtimallerini ortadan kaldırdığı öğrenildi.

OKAY İÇİN İLK ÖDEME ALINDI

Bu arada Trabzonspor’dan sözleşmesindeki ‘\'Avrupa\'dan bir kulüp 6 milyon Euro getirirse serbest kalır\' maddesi kullanılarak La Liga ekiplerinden Celta Vigo Kulübü\'ne transfer olan Okay Yokuşlu için de İspanyol ekibinin 3 milyon Euro’luk ödeme yaptığı kaydedildi.

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