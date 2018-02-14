Trabzonspor'da Burak Yılmaz takımla çalışmalara başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 16.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban, Mustafa Akbaş ve Hüseyin Türkmen’in yanı sıra, Milli Takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı. Isınma ve pas çalışmalarının ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı.

TARAFTARLARDAN SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMASI

Antrenman öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gelen Trabzonlu Gençler adlı taraftar grubunun üyeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle futbolculara gül hediye ederek, ‘Bizim sevgilimiz sizsiniz’ dedi. Futbolcular da bu jest karşısında taraftarlara teşekkür etti. Bu arada taraftarlar teknik direktör Rıza Çalımbay’ı da antrenman sırasında tribüne çağırarak, ‘Adam gibi adam Çalımbay’ tezahüratları yaptı. Çalımbay da taraftarlara teşekkür etti.

BURAK YILMAZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle son iki lig maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenmanın tamamında takımla çalışan tecrübeli forvet oyuncusunun hafif ağrılarının olduğu ancak maç saatine kadar uygulanacak olan tedavi yöntemi ile tamamen iyileşeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Taraftarların futbolculara gül vermesi

- Antrenmandan görüntüler

- Detaylar

FOTOĞRAFLI