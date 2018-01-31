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Spor

Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı

31 Ocak 2018 02:55

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Trabzonspor’un Süper Lig’in 19’uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından kasığındaki ağrıları artan forvet oyuncusu Burak Yılmaz, iki hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti. 32 yaşındaki deneyimli golcü, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı açıklamada, “Kasığımda ki sakatlık yüzünden en az iki maç takımdan uzak kalacağım, dualarınızı esirgemeyin” ifadelerine yer verdi. Birçok taraftarın da bu açıklamanın ardından Burak’a moral mesajları yazdığı görüldü.

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