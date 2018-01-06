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Spor

Trabzonspor’da Burak Yılmaz şoku

ANTALYA'da 2’nci yarı hazırlıklarını gerçekleştiren Trabzonspor, bugün saat 11

06 Ocak 2018 17:48

ANTALYA\'da 2’nci yarı hazırlıklarını gerçekleştiren Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana izinsiz olarak kampa katılmayan Sosa ve kaleci Esteban’ın yanı sıra kamp kadrosuna dahil edilmeyen Volkan ile Bongonda katılmadı. Verilen izinin tamamlanmasıyla kampa gelen Durica, Bero, Kucka, Hubocan, Pereira, Castillo ve Rodallega ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.
BURAK YILMAZ SAKATLIK YAŞADI
Diğer oyuncular ise kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Oldukça sert geçen bu çalışma sırasında Abdülkadir Ömür ile ikili mücadeleye giren Burak Yılmaz acılar içinde yerde kaldı. Uzun süre saha kenarında tedavisi yapılan Burak Yılmaz, daha sonra ayağa kalkıp çalışmaya devam etmek istedi ancak ağrıları nedeniyle sahayı erkenden terk etti. Burak Yılmaz’ın durumunun çekilecek MR sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

-Burak Yılmaz’dan görüntüler

-Detaylar

HABER-KAMERA:TOLGA SAĞLAM/ANTALYA-DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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