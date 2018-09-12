Trabzonspor'da Burak Yılmaz kaptanlık görevinden alındı

TRABZON,(DHA)-

Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın takım kaptanı sorumluluklarını taşımadığı gerekçesiyle, kendisinden bu görevin alındığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz\'ın takım kaptanı sorumluluklarını taşımadığı gerekçesiyle, kendisinden bu görev alınmıştır” denildi.

KAFKAS: “OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ”

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, \'\'Bu akşam gerçekleşen haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızda Trabzonspor Kaptanının hem futbolcu arkadaşlarına, hem de yeni nesil genç Trabzonsporlulara örnek olması gerektiğinden hareketle, profesyonel futbolcu Burak Yılmaz\'dan kaptanlık görevinin alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Ayrıca, oyuncularımızın gerek yazılı ve görsel yayın organları gerekse sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarda daha dikkatli davranmaları hususunda gerekli uyarılar yapılmıştır” diyen Kafkas, “Bu doğrultuda profesyonel futbolcularımızın açıklamalarında disiplin ihlali gerektiren durumlar olması halinde, yönetmelikler gereği cezai yaptırımların uygulanacağının altını bir kez daha çizmek isterim” diye konuştu.

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