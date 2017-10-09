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Spor

Trabzonspor’da Burak Yılmaz endişesi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’da sakatlığı bulunan Burak Yılmaz’ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi

09 Ekim 2017 13:39

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’da sakatlığı bulunan Burak Yılmaz’ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.
Bordo mavili takımda sakatlığı bulunan ve ligdeki maçlarda fedakarlık yaparak sakat oynayan Burak Yılmaz’ın, milli takımın İzlanda ile oynadığı karşılaşmada yeniden sakatlandığı, şiddetli ağrılar çektiği belirtilen oyuncunun milli takım kampından ayrılarak Trabzon’da tedavisine başlandığı belirtildi. 32 yaşındaki forvet oyuncusunun hafta sonu oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu kaydedildi.
YANAL GÖRÜŞÜP KARAR VERECEK
Süper Lig’in 7’nci haftasında Trabzonspor’un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmaya da tek antrenmanla çıkan Burak Yılmaz’ın tedavi programının devam edeceği ve dinlendirileceği ifade edildi. Yine de teknik direktör Ersun Yanal’ın Katar’dan döndükten sonra Trabzon’da oyuncu ile bir görüşme yaptıktan sonra net kararını vereceği öğrenildi. Burak Yılmaz, 2017-18 sezonunda bordo mavili takımla 6 maçta forma giydi ve 7 de gol atarak takımının gol yükünü çeken isim oldu.
YENİ YILDIZ ADAYI EBRAR
Altyapısından birçok Avrupa takımının da transfer gündeminde yer alan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi isimleri çıkaran Trabzonspor’da yeni yıldız adayı olarak Tayyip Ebrar Cumur gösteriliyor. Al Sadd takımıyla oynanan özel maçta sonradan oyuna dahil olan ve performansıyla da beğeni alan Tayyip Ebrar’ın özel antrenmanlara tabi tutulduğu, 18 yaşındaki genç oyuncunun da gelecek dönemlerde A takıma kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi. Bu arada Başkan Muharrem Usta’nın da Al Sadd ile oynanan karşılaşmanın ardından A takımla ilk maçına çıkan Tayyip Ebrar’ı başarılı performansı nedeniyle özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.
N’DOYE: TAKIMDA OLMAK HER ZAMAN GÜZEL
Trabzonspor’da ligin ilk 7 haftalık bölümünde 2 maçta 88 dakika süre alan ve Al Sadd ile oynanan özel karşılaşmada ilk 45 dakikada görev yapan forvet oyuncusu Dame N’Doye, uzun bir süre sonra forma giydiğini belirterek, \"Uzun bir aradan sonra oynadım diyebilirim. Önemli olan benim değil takımın performansı. Son maçlarda süre alamamam hocamızın takdiri. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkabiliyor. Ama takımın içinde olmam her zaman güzel\" diye konuştu.

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