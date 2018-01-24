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Spor

Trabzonspor'da Bongonda ile yollar ayrıldı

TRABZON,(DHA) Trabzonspor sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Theo Bongonda'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi

24 Ocak 2018 21:46

TRABZON,(DHA)

Trabzonspor sezon başında Celta Vigo\'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Theo Bongonda\'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP\'a bildirdi.
Bordo-Mavili kulüpten KAP\'a yapılan açıklamalada; \"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul\'Ofeko Batombo arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Ayrıca, Real Club Celta de Vigo SAD kulübü, geçici transfer bedelinin 200.000.-EUR\'sundan feragat etmiştir\" denildi. 
Sezon başında İspanya\'nın Celta Vigo takımından kiralanan Belçikalı oyuncu, Trabzonspor formasıyla 3\'ü Lig, 3\'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 6 maç çıkmış ve 2 gol atma başarısı göstermişti. 

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