Trabzonspor'da Bongonda ile yollar ayrıldı

TRABZON,(DHA)

Trabzonspor sezon başında Celta Vigo\'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Theo Bongonda\'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP\'a bildirdi.

Bordo-Mavili kulüpten KAP\'a yapılan açıklamalada; \"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul\'Ofeko Batombo arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Ayrıca, Real Club Celta de Vigo SAD kulübü, geçici transfer bedelinin 200.000.-EUR\'sundan feragat etmiştir\" denildi.

Sezon başında İspanya\'nın Celta Vigo takımından kiralanan Belçikalı oyuncu, Trabzonspor formasıyla 3\'ü Lig, 3\'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 6 maç çıkmış ve 2 gol atma başarısı göstermişti.