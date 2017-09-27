T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün saat 11

27 Eylül 2017 17:51

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak iki grup halinde yapılan antrenmanda birinci grup rejenerasyon, diğer grup ise orta ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirdi. Dinlendirilen Esteban’ın antrenmanda yer almadığı, Kucka’nın ise salonda çalıştığı belirtildi. Ayrıca Aytemiz Alanyaspor maçının ardından bileğinde şişme meydana gelen ve antrenmanlarda yer almayan Okay da çalışmalara başladı. Bordo mavililer yarın saat 18.30’da yapacağı çalışmayla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZON DHA TRABZONSPOR Süper LiginBeşiktaşMehmet Ali Yılmaz TesislerindeErsun YanalDinlendirilen EstebanınKuckanınAyrıca Aytemiz AlanyasporOkayBordoFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24