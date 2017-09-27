Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak iki grup halinde yapılan antrenmanda birinci grup rejenerasyon, diğer grup ise orta ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirdi. Dinlendirilen Esteban’ın antrenmanda yer almadığı, Kucka’nın ise salonda çalıştığı belirtildi. Ayrıca Aytemiz Alanyaspor maçının ardından bileğinde şişme meydana gelen ve antrenmanlarda yer almayan Okay da çalışmalara başladı. Bordo mavililer yarın saat 18.30’da yapacağı çalışmayla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

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