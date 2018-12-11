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Spor

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) -  Atiker Konyaspor maçının ardından iki gün izin yapan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün 10

11 Aralık 2018 15:15

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - 

Atiker Konyaspor maçının ardından iki gün izin yapan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün 10.30’da yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30’da başlayan antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür yer almadı.
Bordo-mavililer, bugün saat 16.00’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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-Antrenmandan görüntüler
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