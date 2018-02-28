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Spor

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24’üncü haftasında 5 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 18

28 Şubat 2018 00:22

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 24’üncü haftasında 5 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün 18.00’de yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Esteban ve Burak Yılmaz’ın yanı sıra hasta olan Uğurcan’ın katılmadığı, Castillo\'nun ise takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi. Antrenmanda ısınmanın ardından beşe iki top çalışması ve dayanıklılık koşusu yapıldı. Son bölümde ise gruplar halinde turnuva düzenlendi.
KUCKA VE PEREIRA’YA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Bu arada antrenman sonrası Juraj Kucka ve Joao Pereira’ya, teknik heyet ile takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. 31 yaşında olan Kucka ve 34 yaşına giren Pereira kendileri için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadıklarını vurguladılar.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Kucka ve Pereira’nın doğum günü kutlaması

(FOTOĞRAFLI)

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