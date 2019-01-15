Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı

Trabzonspor, ayrılığı bir süredir gündemde olan Juraj Kucka'nın transferi konusunda İtalya Serie A ekibi Parma ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Juraj Kucka'nın, Parma kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Parma kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 4.760.000.-EUR ve ayrıca 238.000.-EUR tutarındaki FIFA dayanışma katkısını ödeyecektir.

"Bununla birlikte, Juraj Kucka ile şirketimiz arasında yapılan fesih sözleşmesi uyarınca, oyuncunun sözleşme sonuna kadar tahakkuk edecek olan toplam 4.875.000.-EUR tutarındaki alacağına karşılık, 3.375.000.-EUR ödenmesine, oyuncu ile kulübümüz arasındaki imaj hakkı sözleşmesinin bedelsiz olarak sonlandırılmasına, mevcut tahakkuk emiş olan alacaklarının 01.11.2019 tarihinden başlayarak üç taksitte ödenmesine ve yapılan bu transfer dolayısıyla Karol Csonto' ya 200.000.-EUR hizmet bedeli ödenmesine karar verilmiştir.

"Kamuoyuna duyurulur.

"Saygılarımızla."

Bordo-mavililer, Kucka'yı 2017 yazında Milan'dan 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzonspor forması altında çıktığı 38 resmi maçta 3 gol atıp 6 da asist yapmıştı.