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Trabzonspor'da Avrupa planı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig’de son iki haftada üst üste Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor maçlarını kazanarak yeniden 5’inci sıraya yükselen ve Avrupa Kupaları’na katılma noktasında umutlanan Trabzonspor, milli ar

28 Mart 2018 17:21

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Spor Toto Süper Lig’de son iki haftada üst üste Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor maçlarını kazanarak yeniden 5’inci sıraya yükselen ve Avrupa Kupaları’na katılma noktasında umutlanan Trabzonspor, milli aranın ardından deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray’ı mağlup ederek Avrupa iddiasını güçlendirmek istiyor.
6’SI MİLLİ, 11 EKSİKLE HAZIRLANIYOR
Milli arada 5 gün izin yapan bordo-mavililerde sakat ve ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncuların fazla olması nedeniyle antrenmanlarda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Trabzonspor, milli takımlarda yer alan Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Ogenyi Onazi, Tomas Hubocan ile Filip Novak’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Castillo, Esteban ile Durica\'dan yoksun hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca tedavisi devam eden Matus Bero da takımdan ayrı çalışıyor. A Milli Futbol Takımı\'nın Karadağ ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Okay’ın durumu ise çekilcek olan MR’ın ardından netlik kazanacak.
MİLLİ ARADA TEK KAZANIM MUSTAFA İLE KAMİL
Trabzonspor’da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, uzun süredir sakatlığı bulunan ve tedavisi tamamlanan Mustafa Akbaş ile Kamil Ahmet Çörek’çi takıma geri döndüler. Bu iki oyuncunun da takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.
GALATASARAY’A KARŞI SON 3 MAÇTIR KAZANIYOR
Mecburi olarak 11 eksikle hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde, bu eksikliklerin 1 Nisan’da oynanacak Galatasaray maçında sahaya nasıl yansıyacağı ise merak uyandırıyor. Karşılaşma öncesi dezavantajlı görünen Trabzonspor, son 3 maçtır aralarında oynanan maçlarda sırasıyla 1-0, 2-0 ve 2-1’lik skorlarla mağlup ettiği rakibi karşısından yine galibiyetle ayrılıp Avrupa iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

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