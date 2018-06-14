Trabzonspor'da Ali Kemal Denizci, yönetim danışmanı görevine getirildi

TRABZON,(DHA) - Trabzonspor Kulübü, eski futbolcularından Ali Kemal Denizci’nin, yönetim danışmanı olarak göreve başladığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübü resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Ali Kemal Denizci’nin, yönetim danışmanı olarak göreve başladığı, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ile birlikte sözleşmesini imzaladığı belirtildi. Denizci ise yaptığı açıklamada elinden gelen gayreti göstereceğini ifade ederek, \"Trabzonsporumuzun ihtiyacı olduğu her zaman yanında olduk. Kulübümüzün içinden geçtiği bu sıkıntılı süreçte yine elimizden gelen gayreti göstereceğiz\" dedi.

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