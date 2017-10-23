Trabzonspor'da 50'nci yıl kabusu

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Kuruluşunun 50’nci yılı olan 2017-18 sezonuna büyük umutlarla başlayan Trabzonspor, ilk 9 haftada sadece 9 puan toplayabildi ve zirvenin 14 puan gerisinde kaldı.

Tarihinin en maliyetli kadrolarından birini oluşturan ve sezona zirve yarışının içerisinde olma umudu ile başlayan bordo mavililer, ligin ilk 9 haftalık bölümünü zirvenin 14 puan gerisinde 13’üncü sırada tamamladı. 6 Aralık 2015’te yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen ve 50’nci yılda şampiyonluk sloganıyla yola çıkan Muharrem Usta yönetimi de, ilk 9 haftalık bölümde hayal kırıklığı yaşadı.

8’İNCİ HAFTADA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Göreve geldiği günden itibaren ‘istikrar’ söyleminde bulunan başkan Muharrem Usta ve yönetimi, özellikle 3-0 öndeyken 4-3 mağlup oldukları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından taraftarların teknik direktör değişimi isteklerini geri çevirdi, ancak ligin 8’inci haftasında alınan 6-1’lik Teleset Mobilya Akhisarspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Yanal’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Rıza Çalımbay ile dolduran bordo mavili yönetim, böylece görev süresinde Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı ve Ersun Yanal’ın ardından 4’üncü teknik adam ile çalıştı.

64 MAÇTA 23 GALİBİYET

Bu arada, 6 Aralık 2015 tarihinden beri Muharrem Usta başkanlığında toplam 64 lig maçına çıkan Trabzonspor, 23 galibiyet, 14 beraberlik ve 27 mağlubiyet elde etti. Bordo mavililer, Usta döneminde 2015-16 sezonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet, 2016-17 sezonunda 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet, 2017-18 sezonunun ilk 9 haftalık bölümünde ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Söz konusu 64 lig karşılaşmasında 83 puan toplayabilen Trabzonspor, 109 puanı ise rakiplerine kaptırdı.

CAMİADA KONGRE SESLERİ

Öte yandan Süper Lig’de çıktığı son 5 maçından galibiyet çıkaramayan Trabzonspor’da, alınan başarısız saha sonuçlarının ardından taraftarlar özellikle de Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yönetimi istifaya davet etti. Yönetimin kongreye gitmesi için baskı kuran bordo mavili camiada, olası kongre durumunda eski başkanlar İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Faruk Özak’ın başkanlığa aday olacağı iddia ediliyor.

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