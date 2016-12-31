Trabzonspor'da 3 yolcu

Trabzonspor’da gönderilmesi planlanan futbolcuların ismi netlik kazandı.



Bordo-mavililer, sezon başında Porto’dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı ancak 16 resmi maçta 1 gol kaydederek hayal kırıklığı yaratan Güney Koreli forvet Hyun-Jun Suk’un kontratını feshetmeye hazırlanıyor.

1 milyon Euro garanti ücret alan 25 yaşındaki oyuncu ile son bir görüşme yapacak olan yönetimin karşılıklı sözleşme feshi konusunu masaya yatıracağı öğrenildi.

Ibanez’e kolaylık





Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor'da beklenen performansı gösteremeyen bir diğer isim Luis Ibanez’e de yol göründü.



İlk yarıda kupa dahil 8 maça çıkan ve beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki Arjantinli oyuncuya ülkesinden tekliflerin olduğu ve bonservis bedelinde kolaylık sağlanarak takımdan gönderilmesine onay verildiği öğrenildi.

Ibanez’in boşluğu, San Lorenzo’dan transfer edilecek Mas ile dolacak.



Fırtına’da yolların ayrılacağı bir diğer isimse Azeri golcü Ramil Sheydaev. Kadroya girmekte zorlanan 20 yaşındaki oyuncunun devre arasında bir diğer Karadeniz ekibi Samsunspor’a kiralanacağı öğrenildi.